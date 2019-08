OL : Une carrière à la Juninho, ce Lyonnais en rêve

Dans : OL, Ligue 1.

Orphelin de Tanguy Ndombele et de Nabil Fekir, l’Olympique Lyonnais s’est offert l’un des meilleurs milieux de terrain de la saison passée avec Thiago Mendes. Joueur à la technique sûre et aux qualités physiques indéniables, le Brésilien est assurément un renfort de tout premier choix pour le club rhodanien. Désormais, il sera intéressant de voir son évolution et son niveau dans les matchs de Ligue des Champions. Une chose est sûre, la recrue lyonnaise est très motivée, lui qui prend exemple sur un certain Juninho dans la capitale des Gaules.

« Juninho est une idole pour moi, il a remporté beaucoup de titres ici à Lyon. Les fans de l’OL ont une énorme affection pour lui, mon objectif est de suivre ses traces. Moi aussi, je veux gagner des titres ici. J’ai beaucoup regardé le jeu de Juninho, j’ai des caractéristiques similaires. Je discute beaucoup avec lui, il me témoigne son expérience. Maintenant, c’est à moi de suivre ses conseils sur le terrain » a indiqué l’ancien milieu du Lille OSC au média généraliste brésilien O Popular. En attendant de voir ce qu’il donnera sur le rectangle vert, Thiago Mendes a bien choisi son modèle à Lyon