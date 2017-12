OL : Une annonce à venir entre l'OL et Huyndai

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais et Huyndai ont des relations contractuelles depuis pas mal de temps le constructeur coréen étant notamment le sponsor maillot de l'OL. Et l'on sait que Jean-Michel Aulas a lui des relations amicales avec le patron de Huyndai, inventeur de la célèbre danse du pouce qui faisait la joie des joueurs rhodaniens.

Mais dimanche prochain, il ne sera pas question de danse, mais de business. L'Olympique Lyonnais et le constructeur automobile ont en effet annoncé la tenue d'une conférence de presse de Jean-Michel Aulas et de Lionel French Keogh, Directeur général Hyundai Motor France au Groupama Stadium. Ce rendez-vous aura lieu trois heures avant le coup d'envoi du très important match entre l'OL et l'OM. On ne sait pas de quel type sera l'annonce faite à cette occasion, mais il se pourrait bien que cela soit une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Actuellement, l'OL touche 5ME par saison de Huyndai pour le sponsoring maillot...