OL : Une amende et une sanction sportive pour Memphis Depay ?

Dans : OL, Ligue 1.

« Je veux m'excuser Memphis. Je m'excuse pour tous tes retards, je m'excuse pour tes chaussures qui ne sont pas de la marque du club et je m'excuse pour ton échauffement à Angers ». Mardi avant l’entraînement de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a réglé ses comptes en maniant l'ironie avec Memphis Depay, lequel avait demandé le respect de son entraîneur après le match à Angers (1-2). Mais selon les informations obtenues par L’Equipe, cet énorme recadrage devant l’ensemble du groupe ne sera pas l’unique punition de l’international néerlandais.

« Outre ce recadrage, Depay devrait être sanctionné financièrement par son club, sous la forme d’une retenue sur sa prime à l’éthique. Et il n’est pas impossible non plus que sa sanction sportive se prolonge samedi contre Bordeaux », peut-on lire dans le quotidien national. Autant dire que du côté des supporters et chez certains observateurs, des dents vont grincer si l’ancien attaquant de Manchester United débute la rencontre de ce week-end sur le banc. Mais Bruno Genesio semble déterminé à asseoir son autorité, quitte à se priver de son joueur le plus décisif. Dans ce contexte, tout semble donc possible dans la capitale des Gaules…