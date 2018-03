OL : Un turn-over en Ligue Europa ? Genesio a tranché !

Dans : OL, Europa League.

Cela fait plusieurs semaines que l’OL enchaîne les mauvais résultats en Ligue 1. Mais en Ligue Europa, c’est une autre histoire pour les hommes de Bruno Genesio, qui ont gagné les deux matchs contre Villarreal (3-1, 0-1) pour se qualifier sans trembler en huitièmes de finale. Désormais, c’est le CSKA Moscou et une température de -10°C qui attendent l’OL. Des conditions extrêmes et un match à risque pour les organismes qui pourraient pousser le coach rhodanien à faire tourner ? Selon les informations de L’Equipe, ce n’est pas (du tout) la tendance ces dernières heures…

Une incertitude entre Cornet et Traoré en attaque ?

En effet, Bruno Genesio pourrait même décider d’aligner le même onze de départ que face à Montpellier, quatre jours plus tôt (1-1). En défense, il y a fort à parier qu’il n’y aura pas de changement selon le quotidien national. S’il a repris l’entraînement, Rafael ne débutera pas. Au milieu de terrain, les solutions manquent en l’absence de Fekir et le trio Tousart-Aouar-Ndombele ne fait aucun doute. C’est en attaque que la principale incertitude existe, le coach rhodanien ayant le choix entre Maxwel Cornet et Bertrand Traoré à la droite de son attaque. Les doutes devraient rapidement être levés au sujet de la compo de l’OL pour cette rencontre programmée jeudi à 19 heures.

Le onze probable de l’OL contre le CSKA selon L’Equipe : Lopes – Tete, Marcelo, Morel, Mendy – Ndombele, Tousart, Aouar – Cornet ou Traoré, Mariano, Depay.