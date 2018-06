OL : Un troisième club anglais au programme de l'été

Dans : OL, Ligue 1.

Le programme de reprise de l’Olympique Lyonnais commence à prendre forme. Après Huddersfield (25 juillet) et Chelsea (7 août), une autre formation anglaise s’opposera aux troupes de Bruno Genesio. Il s’agit de Fulham, qui a réussi l’accession en Premier League en play-offs, et sera donc un adversaire de calibre et motivé.

Cette fois-ci, la rencontre aura lieu en France, puisque l’OL retrouvera le stade Pierre-Rajon de Bourgoin, un an après son match face à l’Ajax Amsterdam. La rencontre aura lieu le 21 juillet, annonce Le Dauphiné, dans le stade du club partenaire de l’Olympique Lyonnais.