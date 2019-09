OL : Un toit et plus de Genesio, Memphis Depay change d'avis sur Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Très discret dans les médias français, Memphis Depay retrouve la parole à chaque rassemblement de l’équipe des Pays-Bas. D’habitude, c’est pour confier qu’il n’est pas toujours bien utilisé à Lyon, régler ses comptes avec ses entraineurs passés ou présents, ou qu’il rêve de jouer pour un plus grand club que l’OL. Mais pour la première petite trêve après le début de saison, la donne bien différente. L’ailier lyonnais s’est confié au média NOS pour expliquer qu’il avait enfin trouvé un bon équilibre dans la cité rhodanienne, et que le moral était donc au plus haut.

« Je pense que je suis installé à Lyon. Trouver une maison là-bas n’était pas facile, maintenant je l’ai trouvée. Sur le terrain, ça va bien et cela a à voir avec le nouvel entraîneur. Je pense que le moment était venu pour un renouvellement. C’est rafraîchissant et positif. J’ai encore un contrat de deux ans et nous jouons en Champions League. Pourquoi ne pas continuer avec mes bonnes statistiques ? », a livré celui qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1. Une perspective qui plaira en tout cas à ses dirigeants, qui ne regretteront pour une fois pas son escapade aux Pays-Bas.