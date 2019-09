OL : Un titre à Lyon avant 2023, il le jure !

Dans : OL, Ligue 1.

En choisissant de confier les clés de l'Olympique Lyonnais, sur le plan sportif, au duo Juninho-Sylvinho, Jean-Michel Aulas a clairement fait savoir qu'il voulait que son club renoue avec des trophées, la dernière victoire de l'OL remontant à la Coupe de France et au Trophée des champions 2012. Si l'ogre PSG a dévoré un paquet de compétitions nationales, Monaco et Rennes ont prouvé que l'on pouvait faire tomber Paris. Et ce dimanche, dans un entretien accordé à L'Equipe, Anthony Lopes ne le masque pas, il veut impérativement ramener un titre dans la capitale des Gaules avant la fin de son contrat dans quatre ans.

Et le gardien de but de l'Olympique Lyonnais d'annoncer la couleur. « Quand on prolonge à Lyon, on imagine être encore là dans quatre ans et ne pas avoir gagné de titre ? Non, on aura gagné quelque chose. On doit essayer de se rapprocher du PSG et peut-être même de finir devant. Mais on va se concentrer sur nos matches, on ne maîtrise que ça. Si finir au-delà de la deuxième place serait un échec ? Oui, on se doit de viser le plus haut possible. En Ligue des champions, on a un groupe qui est très ouvert, à nous de montrer qu'on est au-dessus, qu'on est supérieurs. Les huitièmes, c'est un objectif qu'on doit tous avoir en tête », explique Anthony Lopes. Les supporters de l'OL peuvent donc mettre le Champagne au frais en attendant que tout cela se concrétise.