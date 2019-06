OL : Un ticket Genesio-Juninho, il en rêvait...

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Durant trois ans et demi à l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a travaillé sans directeur sportif, en collaborant simplement avec Jean-Michel Aulas et Florian Maurice. Avec le départ du technicien français, c’est toute l’organisation du club rhodanien qui a été repensée, avec la venue de Juninho au poste de directeur sportif. Un privilège pour Sylvinho, le nouveau coach, qui va pouvoir compter sur un homme de confiance capable de faire la liaison entre lui et le président. Interrogé par L’Equipe, Bruno Genesio n’a pas caché sa frustration de ne jamais avoir eu la possibilité de travailler avec un directeur sportif tel que Juninho…

« Il m’aurait sans doute beaucoup aidé, notamment au niveau médiatique et dans la relation avec les supporters. Il aurait pesé sur l’environnement. Il m’a parfois manqué cette personne « tampon » qui prenne ou évite aussi les coups. Mais j’ai eu une relation extraordinaire avec mon président. C’était direct, professionnel, de confiance et humain. Ce socle a été très solide. Il m’a permis de progresser dans le management. Il m’a tiré vers le haut. Mais je pense qu’on aurait pu faire un bon ticket avec Juni » a confié Bruno Genesio, lequel aurait adoré travailler au côté de la légende brésilienne de l’OL. Malheureusement pour lui, cela n’a pas été possible pour diverses raisons.