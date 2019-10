OL : Un ticket Blanc-Passi plutôt que Blanc-Gasset à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Laurent Blanc semble clairement le grand favori pour prendre les commandes de l’Olympique Lyonnais après le limogeage de Sylvinho, mais on ne sait pas encore avec qui l’ancien coach du PSG, de Bordeaux et de l’équipe de France débarquera éventuellement à l’OL. Selon David Berger, l’hypothèse de voir Jean-Louis Gasset arriver avec Laurent Blanc dans la capitale des Gaules n’est pas d’actualité. Car quelques mois après avoir quitté l’AS Saint-Etienne, Gasset ne semble pas être dans les valises de Blanc, lequel aurait plutôt décidé de s’attacher les services de Franck Passi.

« Le favori, et de loin, est Laurent Blanc, et une rencontre avec Jean-Michel Aulas est prévu jeudi ou vendredi. On ne peut pas attendre un accord avant le début de la semaine prochaine, mais si Laurent Blanc signe à l’Olympique Lyonnais ce ne sera pas Jean-Louis Gasset son adjoint, mais Franck Passi. D’imaginer Baticle continuer un peu l’intérim contre Dijon et Metz est toutefois possible », a indiqué le journaliste de Canal+ ce mercredi soir, qui est visiblement persuadé que c'est bien Laurent Blanc qui sera le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais après la trêve internationale.