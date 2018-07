OL : Un ténor italien craque pour le buteur n°1 de l'OL

Dans : OL, Mercato.

Auteur d’une belle première saison à Lyon, Mariano Diaz se prépare à fond pour découvrir la Ligue des Champions sous le maillot rhodanien.

L’ancien joueur du Real Madrid a parfois été annoncé de retour à la Maison Blanche, surtout avec les turpitudes offensives actuelles du club espagnol, mais son nom ne fait pas vraiment la une des gazettes de l’autre côté des Pyrénées. Néanmoins, une piste liée à son passé de Madrilène explose ce jeudi. TuttoNapoli annonce en effet que Carlo Ancelotti, désireux de faire une grosse équipe cette saison pour concurrencer la Juventus, a demandé à son président de tout mettre en œuvre pour faire signer Mariano Diaz.

L’ancien coach du Real Madrid a pu voir éclore le jeune attaquant lors de son passage chez les Merengue, mais c’est bien évidemment sa réussite avec l’OL qui a attiré son regard. A 24 ans, le Dominicain possède encore quatre années de contrat avec l’OL, et s’il a été recruté pour 8 ME, sa valeur a désormais triplé pour atteindre 23 ME. Une vente qui n’est en tout cas pas envisagée une seule seconde, Jean-Michel Aulas rêvant de conserver tous ses titulaires offensifs, même si le départ de Nabil Fékir n’est pas à exclure.