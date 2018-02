OL : Un superbe coup tordu en vue au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

En difficulté en défense centrale depuis quelques matchs, l’Olympique Lyonnais ne croule pas vraiment sous les solutions.

Le très jeune Oumar Solet est encore novice à ce niveau, tandis que Mapou Yanga-Mbiwa ne fait plus l’affaire. Mouctar Diakhaby devrait donc prochainement entrer en action pour tenter d’inverser la tendance. Mais à la vue des performances de Nicolas Nkoulou avec le Torino, il y a de quoi donner quelques regrets aux dirigeants rhodaniens. L’ancien marseillais, très décevant sous le maillot lyonnais à son arrivée, retrouve sa science du jeu et enchaine les matchs convaincants. Au point de provoquer la levée de l’option d’achat de son prêt par le club piémontais ?

Plusieurs sources italiennes annoncent pourtant que le Toro, qui mise sur Nkoulou pour la suite, rechignerait à mettre les 3,5 ME convenus dans le contrat de prêt initial. Les dirigeants turinois espéreraient faire baisser le prix à 2 ME, pour un joueur qui a tout de même peu de chances de revenir à Lyon afin d’être à nouveau intégré à l’effectif principal. Un marchandage qui ne serait pas vraiment apprécié du côté de l’OL, où on ne serait pas dans un principe de négociation pour un joueur qui donne satisfaction, et pourra donc être acheté au prix convenu, ou pas du tout. De son côté, le Camerounais n’aurait pas encore trouvé d’accord personnel pour son futur contrat avec le Torino, ses demandes salariales n’étant non plus pas négligeables. Ceci pourrait bien expliquer cela...