OL : Un super-sub à 22ME, Lyon tient son arme fatale !

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche soir, c’est grâce au coaching de Bruno Genesio et à la belle entrée de Moussa Dembélé que l’OL a remporté le derby face à l'ASSE.

Auteur de son 6e but de la saison en Ligue 1, l’international espoir français commence doucement à prendre confiance dans la capitale des Gaules. Mais sur l’antenne de RMC Sport, Daniel Riolo s’est interrogé sur son véritable rôle au sein de l’effectif de l’OL. Pour le chroniqueur, il n’est pas impossible que l’ancien attaquant du Celtic Glasgow soit considéré en interne comme un joker et non comme un titulaire. Un rôle qui ne devrait pas satisfaire le principal intéressé malgré son efficacité retrouvée.

« Sur cette rencontre, il faut souligner les changements effectués par Bruno Genesio car ils ont été importants. Dubois fait la passe décisive sur le but et Moussa Dembélé, il met nettement plus le feu que Cornet ou Memphis quand ce dernier est avant-centre. Je ne sais pas si on considère à Lyon que Dembélé était un joker, car il n’est quasiment jamais titulaire. Mais à chaque fois qu’il rentre, il est plutôt pas mal donc c’est un très bon joker offensif pour Lyon » a confié le polémiste de l’After Foot, lequel n’a en tout cas pas manqué de saluer le coaching de Bruno Genesio. Reste désormais à confirmer tout cela contre des adversaires moins huppés. Et si possible dès jeudi avec un match contre Amiens en Coupe de France.