OL : Un stade anti-Lyon contre Dijon, Aulas supplie les supporters

Dans : OL, Ligue 1.

Après sept matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit absolument réagir contre Dijon. Même si les circonstances risquent d’être compliquées.

Pour commencer, les supporters n’ont sûrement pas digéré la défaite dans le derby à Saint-Etienne (1-0) avant la trêve internationale. Les fans ne se gêneront pas pour exprimer leur colère, et pas seulement pour ce revers interdit. On pense évidemment à la nomination de l’entraîneur Rudi Garcia qui ne fait pas du tout l’unanimité au sein du public rhodanien. Autant dire que l’OL s’expose à un traitement particulier de la part de ses fidèles, d’où le message d’un Jean-Michel Aulas inquiet.

« Je voudrais lancer un nouvel appel. Samedi, il faut absolument que nous soyons tous derrière cet Olympique Lyonnais nouvelle version, a demandé le président de Lyon sur OLTV. Les joueurs sont des humains, ils craignent tout ce qui est lié à des insultes ou à des menaces. Il faut les encourager. On peut dire qu'on n'est pas content avec ce derby perdu, je suis le premier à être excédé, c'est pour ça qu'on a réagi en quelques jours. Mais il faut que les groupes de supporters soient derrière cette équipe. »

Ne pas se tromper de camp

« Si tout le monde est derrière l'équipe, on va avoir une deuxième partie de championnat, avant le 31 décembre, qui nous permettra de faire des acquisitions en décembre et surtout de se retrouver dans la peau d'un Olympique Lyonnais que nous aimons tous. Il ne faut pas donner plus de chances à Dijon qu'il ne le mérite. C'est à l'Olympique Lyonnais qu'il faut donner la chance de pouvoir l'emporter. C'est mon ultime conviction et c'est ce que je demande à tous les supporters qui viendront samedi après-midi », a conclu Jean-Michel Aulas, conscient qu’une contre-performance à domicile contre le 19e de L1 serait gênante pour la première de Garcia…