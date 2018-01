OL : Un problème avec Memphis Depay ?

Dans : OL, Ligue 1.

Remplacé à la 71e minute pat Tanguy NDombélé dimanche lors du nul concédé par l'Olympique Lyonnais face à Angers, Memphis Depay n'avait pas la mine des bons jours, l'attaquant international néerlandais n'étant pas du genre à se contenter d'être un second rôle. Mais, avant le match OL-Guingamp, Bruno Genesio est revenu sur cette décision de rappeler sur le banc Memphis Depay et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a balayé l'idée d'un souci avec l'ancien attaquant de Manchester United.

Car pour Bruno Genesio, Memphis Depay est très lucide sur ses prestations. « J’attends toujours plus de l’ensemble de mes joueurs, car je pense qu’on peut toujours faire mieux et plus. C’est ça l’exigence, et c’est comme cela qu’on progresse collectivement et individuellement. Donc pour Memphis comme pour les autres, oui j’attends plus. Mais les premiers lucides sur ce qu’ils ont fait, ce sont les joueurs. Ils savent très bien à la fin d’un match analyser leur performance, s’ils ont été très bons, bons ou s’ils ont été moyens.... », a expliqué le technicien lyonnais, qui estime que son joueur est conscient que ses prestations ne sont parfois pas au top niveau.