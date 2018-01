OL : Un plan bien ficelé est changé pour la bonne cause au mercato

Dans : OL, Mercato.

Pour un mercato qui devait être calme, l’Olympique Lyonnais a enregistré deux arrivées cet hiver, et aucun départ majeur.

Martin Terrier et Oumar Solet se sont engagés, avec un avenir à court terme bien différent. Si, après un petit imbroglio, l’attaquant vendu par Lille retournera bien en prêt à Strasbourg, le jeune défenseur central ne devrait pas suivre les étapes annoncées par l’OL à la base. En effet, Jean-Michel Aulas avait fait savoir que le nouvel objectif de son club sur le marché des transferts était de prendre des jeunes joueurs à fort potentiel et de continuer à les voir progresser par le biais de prêts.

C’est ce qui était initialement prévu pour l’ancien lavallois, qui évoluait jusqu’à présent en National 1, et s’attendait certainement à faire un petit tour par la case Ligue 2. Mais Bruno Genesio l’a annoncé ce vendredi, il compte sur Solet pour devenir le quatrième défenseur central de l’effectif, et incite ainsi fortement l’actuel titulaire de cette place, Mapou Yanga-Mbiwa, à se trouver un point de chute. Autant dire que les supporters rhodaniens pourraient bien voir Oumar Solet plus tôt que prévu dans l’effectif, avec l’enchainement des matchs qui se profile en ce début d’année.