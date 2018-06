OL : Un petit pourcentage et Lyon va envoyer Diakhaby à Valence

Dans : OL, Mercato.

Déjà d’accord avec Valence, Mouctar Diakhaby n’attend plus qu’une chose : que les deux clubs trouvent un terrain d’entente.

On s’en approche ces derniers jours avec des discussions toujours appuyées et qui devraient finir par déboucher sur un accord. C’est du moins la certitude du quotidien sportif local Super Deporte, qui assure que les deux positions se rapprochent ces dernières heures. C’est a priori l’Olympique Lyonnais qui ferait le petit effort financier nécessaire pour boucler cette opération.

Alors qu’il espérait 15 ME au départ, Jean-Michel Aulas se contenterait de 12 ME, tout en ajoutant son traditionnel pourcentage à la revente, qu’il aime bien placer avec les jeunes joueurs qu’il laisse repartir. Cela permettrait, en cas d’explosion du Français avec le FC Valence, de récupérer un nouveau bonus financier dans quelques années. En attendant, Lyon peut continuer à travailler sur le recrutement d’au moins un défenseur central, Diakhaby ayant très peu de chances d’être présent à la reprise, dans un peu plus d’une semaine.