OL : Un petit jackpot inattendu au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

Si l’été dernier, il a surtout été question des ventes majeures d’éléments comme Lacazette, Tolisso ou Gonalons, d’autres joueurs ont quitté le navire sur la pointe des pieds.

C’était notamment le cas de Nicolas Nkoulou, qui n’avait pas convaincu dans le Rhône, et s’est vu indiquer la sortie. Le Camerounais a ainsi rejoint le Torino sous la forme de prêt avec option d’achat. Auteur d’une saison très réussie, l’ancien marseillais a vu son club commencer les négociations pour sa vente définitive au Toro. L’option d’achat fixée à 3,5 ME ne semblait pas insurmontable, mais les dirigeants piémontais se montrent récalcitrants à monter aussi haut, et aimeraient boucler l’affaire pour 2 ME.

Toutefois, c’est dans l’autre sens que le curseur pourrait se déplacer dans les mois à venir si les négociations ne devaient pas aboutir. En effet, les performances de Nkoulou avec le Torino ont attiré l’œil de l’Inter Milan selon la presse italienne. Et même si le club actuel du Camerounais est prioritaire, l’Inter pourrait faire miroiter une offre à 5 ME afin de mettre tout le monde d’accord. Autant dire que l’OL ne devrait pas être perdant dans l’affaire, et n’aura donc aucune intention de négocier l’option d’achat à la baisse, quand une somme plus intéressante pourrait arriver pendant l’été.