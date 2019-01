OL : Un nul contre Reims, presque un bon point pour Cornet

Dans : OL, Ligue 1.

Maxwel Cornet, attaquant de l'OL, après le match nul contre Reims (1-1) : « C’est une grosse déception, on avait à coeur de prendre les trois points ce soir devant notre public, mais ça n’a pas été le cas. Mais on a eu le mérite de revenir au score, c’est ce qu’il faut retenir dans ce match, pas plus que ça. Il nous a manqué plus de lucidité devant le but et il faut concrétiser nos occasions. Ce soir, on s’en sort très bien avec ce match nul... », a-t-il déclaré sur Canal + Sport.