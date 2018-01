OL : Un nouveau plan au mercato pour envoyer l'OL au sommet ?

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais s'est montré actif lors de ce mercato d'hiver en s'offrant deux grands espoirs du football, mais contrairement à l'été dernier l'OL n'est pas allé piocher chez des clubs du gotha européen. Reste que les résultats actuels plaident en faveur des choix tactiques et humains effectués par Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio, l'OL étant un des sérieux concurrents du Paris Saint-Germain, au point même de faire douter un peu l'ogre parisien.

Alors, tout comme le président de l'Olympique Lyonnais l'a confié cette semaine, en interne l'unanimité commence à se faire autour d'un futur choix stratégique, à savoir conserver au maximum cet effectif qui donne satisfaction. Plutôt que de vendre les joueurs les plus côtés, l'OL paraît vouloir désormais tout miser sur la stabilité et ne plus céder ses stars, histoire de miser sur la durée. Ce dimanche, Le Progrès affirme ainsi que des sources internes plaident pour « essayer de garder cet effectif au complet deux ou trois ans » en y apportant quelques petites retouches, mais pas en vendant les joueurs les plus chers comme cela a été le cas ces dernières saisons. L'Olympique Lyonnais a toujours eu de grosses ambitions, mais semble cette fois avoir les moyens de les tenir. En faisant ce choix de la durée, alors l'OL pourrait réussir à détrôner le PSG...