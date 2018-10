OL : Un mois pour Rafael, la concurrence relancée

Dans : OL, Ligue 1.

Annoncé sur le départ en fin de saison dernière, Rafael a refusé les portes de sortie pour mieux se concentrer sur son objectif de regagner sa place. Avec succès puisque le Brésilien a enchainé les titularisations en début de saison, se donnant à fond à chaque occasion. Un peu trop peut-être puisque l’ancien de Manchester United a débuté le match avec un léger pépin physique qui ne s’est pas arrangé, et a du sortir sur blessure contre le PSG.

Résultat, le latéral droit souffre d’une entorse acromio-claviculaire, et manquera probablement quatre semaines de compétition. De quoi relancer la concurrence avec Léo Dubois, qui semble trouver ses marques à ce poste, et peut-être le retour de Kenny Tete, relégué au second plan par Bruno Genesio mais intéressant avec les Pays-Bas quand il évolue avec sa sélection.