OL : Un mercato sans grinta, Lyon va le regretter

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le mercato est officiellement clos en Ligue 1 et l’heure est aux bilans pour les différents clubs de l'Hexagone. De l’avis de nombreux observateurs, l’Olympique Lyonnais est l’unes des formations ayant effectué le mercato le plus ambitieux. Sans pour autant tomber dans la critique à tout va, Emmanuel Petit n’a pas été dans ce sens. Sur l’antenne de RMC, l’ancien milieu défensif de l’Equipe de France a tiré la sonnette d’alarme pour une raison simple. Selon lui, l’OL manque cruellement d’expérience et de grinta au sein de son effectif. Une carence qui pourrait bien lui faire défaut plus rapidement que l’on ne le pense dans la saison…

« Le mercato lyonnais est-il réussi ? Ils ont quand même perdu deux joueurs majeurs avec Nabil Fekir et Tanguy Ndombele. Alors certes, l’OL a été présent sur le marché des transferts avec notamment la venue de Joachim Andersen. Globalement, je dirais que c’est un effectif de qualité mais qui n’a pas une profondeur de banc monstrueuse. Et puis mon avis, c’est que cette équipe de l’Olympique Lyonnais manque de joueurs à fort caractère. En dehors des qualités intrinsèques d’un joueur, il faut amener une mentalité dans ce vestiaire-là. C’est bien beau d’acheter des jeunes à fort potentiel, mais j’aurais aimé, après le départ de Fekir qui était un homme important, que Lyon s’attache les services d’un joueur moins talentueux mais qui amène un état d’esprit et une grinta » a jugé Emmanuel Petit, pas convaincu à 100 % par le recrutement lyonnais cet été.