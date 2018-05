OL : Un joueur intransférable, l'autre pour une fortune, l'OL réfléchit

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec l'apport financier de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais peut aborder sereinement le mercato estival. Mais Jean-Michel Aulas va quand même étudier chaque dossier avec une attention soutenue.

Décisif en cette fin de saison, Houssem Aouar est considéré comme l’avenir de l’OL, et le dernier joyau du centre de formation. Il devrait lui aussi être sollicité, mais son club refusera toutes les propositions, l’idée n’étant pas de perdre un joueur qui vient de réaliser sa première saison pleine, et qui semble avoir la tête sur les épaules.

En revanche, Le Parisien laisse entendre que les offres pour Tanguy Ndombélé seront scrutées avec attention, même s’il faudrait une très belle proposition pour faire craquer le club rhodanien, qui va lâcher près de 10 ME pour faire venir le joueur qui évoluait encore en Ligue 2 à Amiens la saison passée. Autant dire qu’avec la Ligue des Champions en point de mire et la probable grosse vente de Fékir, l’OL n’aura pas besoin de vendre pour équilibrer son budget, même s’il est parfois difficile de dire non à une offre folle.