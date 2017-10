OL : Un jeune tire la langue, et il a bien raison

Dans : OL, Ligue 1.

Le départ de Maxime Gonalons à l’AS Roma a clairement fait le bonheur de Lucas Tousart, qui est désormais un titulaire indiscutable au poste de milieu de terrain défensif.

L’international espoirs tricolore enchaine les rencontres, et même un peu trop. Bruno Genesio profite de sa jeunesse pour l’aligner comme un cadre, et cela se voit depuis le début de saison, avec déjà 17 matchs de disputés, et un total de 1385 minutes de jeu sur 1530 possibles. Résultat, on a parfois vu l’ancien valenciennois tirer la langue et se montrer moins tranchant dans ses dernières sorties, alors que certains éléments du milieu de terrain, comme Martins Pereira, parti à Bourg, ou Diop, blessé, ne peuvent pas le seconder.

« Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 20 ans. Il était attendu. Il devait aussi assumer son nouveau statut, ce qui pèse forcément. Mais là, il revient bien. Sa sortie à 20 minutes de la fin contre Troyes lui a été profitable. Il est en confiance et la complémentarité s’affine avec ses coéquipiers. Il est au cœur du jeu, il est à l’image de l’équipe. Quand l’équipe est bien, il est bien. Et inversement », souligne ainsi dans Le Progrès son conseiller, Samir Fodil. Une manière de rappeler que Lucas Tousart, à qui les techniciens lyonnais pensaient pour le brassard de capitaine en début de saison, a encore du travail pour arriver à enchainer les performances avec régularité.