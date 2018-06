OL : Un gros effort encore à faire pour battre ce vieux record

Dans : OL, Ligue 1.

C'est une évidence, le Groupama Stadium est une vraie réussite pour l'Olympique Lyonnais, et la troisième place de l'OL au classement des affluences de Ligue 1 pour 2017-2018 le confirme. Mais si le club de Jean-Michel Aulas a connu une fréquentation moyenne de 46.005 spectateurs en championnat, sur une capacité maximale de 57.116 places, il y a nettement mieux à faire au niveau du nombre d'abonnés. En effet, l'Olympique Lyonnais est encore loin de son record à Gerland et du côté de l'OL on veut vite arriver à balayer cette marque historique.

« L’année dernière, nous étions autour de 20.000 abonnés, on en veut plus. L’objectif à 5/6 ans était de remplir les niveaux bas et intermédiaires, soit 25.000 abonnés, autour du record de ce que nous avions dans les meilleures années à Gerland. Il faut progresser un peu plus chaque saison pour atteindre ce chiffre », prévient, sur LeSportBusiness.com, Xavier Pierrot, le stadium manager de l'Olympique Lyonnais. Avec le retour de la Ligue des champions, et des offres couplées attrayantes, l'OL pourrait bien se rapprocher de cette barre dès cet été, même si les supporters rhodaniens ne sont pas tous emballés par le jeu pratiqué par la formation de Bruno Genesio.