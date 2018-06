OL : Un gros départ au milieu, ce plan B va disparaitre

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Ndombe, Aouar, Tousart, l’Olympique Lyonnais possède un trio de milieux qui fait rêver beaucoup de monde.

Et à juste titre. Le club rhodanien va essayer de conserver ses éléments à la fois talentueux et prometteurs. C’est bien parti pour Houssem Aouar, qui va prochainement prolonger. Toutefois, Lyon n’est pas à l’abri d’un assaut XXL qui provoquerait un départ chez les deux autres joueurs. C’est pourquoi les recruteurs lyonnais continuent de travailler sur cette piste déjà évoquée, et qui a été confirmée par la presse italienne ce jeudi.

Didier Ndong est un joueur qui intéresse beaucoup de monde, et notamment Lyon, en raison de son statut de joueur obligé de quitter son club, Sunderland, qui descend en D3. Le prix risque donc d’être intéressant, on parle de 7,5 ME, même si l’OL n’est pas seul à avoir flairé la bonne affaire pour le Gabonais, puisque le Torino vient de débarquer dans ce dossier, alors que Galatasaray et Cardiff sont à l’affût. Le club italien a, selon Calcio Mercato, beaucoup avancé dans ce dossier, trouvant un accord avec Sunderland, sans parvenir à en faire de même avec le joueur. Pour l’heure, Lyon est clairement en position d’attente étant donné qu’aucune arrivée n’est nécessaire dans l’entrejeu, mais si les choses devaient changer pendant le mercato, les recruteurs rhodaniens ont en tout cas placé l’ancien lorientais dans leurs petits papiers.