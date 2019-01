OL : Un grand d'Europe dans les buts, Lyon en est sûr et certain !

Dans : OL, Ligue 1.

Anthony Lopes l'avait reconnu l'été dernier, il était déterminé à ne plus être perturbé par un comportement parfois limite et qui avait fini par lui coller une image qui n'est pas du tout conformé à la réalité. Désormais entièrement focalisé sur son jeu, le gardien de but de l'Olympique Lyonnais a confirmé samedi soir face à Bourges qu'il était capable d'arrêts incroyables, comme cela a notamment été le cas sur une triple occasion de la formation adverse.

Sur Eurosport, Bruno Genesio sait qu'il doit encore une fois beaucoup à Anthony Lopes. « Si Anthony Lopes est un grand gardien européen ? Oui il l’a montré. Juste avant la mi-temps, il dévie le ballon sur la transversale et surtout après l’ouverture du score il fait trois ou quatre arrêts de très très grande classe qui nous ont permis de rester à 1-0. A ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il serait advenu si l’équipe de Bourges avait égalisé, et Anthony a été déterminant. Ce n’est jamais facile dans ce genre de match pour un gardien d’être déterminant comme il l’a été », a tenu à faire savoir l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, conscient que le gardien international portugais a rendu un fier service à son club.