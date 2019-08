OL : Un dernier coup de Lyon au mercato ? Sylvinho tape en touche

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Interrogé ce lundi en conférence de presse sur la possibilité que l'Olympique Lyonnais fasse signer encore un ou deux joueurs, notamment dans le secteur défensif, d'ici la fin du marché estival des transferts dans une semaine, l'entraîneur de l'OL a préféré prendre des pincettes et ne s'est pas mouillé. Pour Sylvinho, les résultats actuels et le comportement de ses joueurs incitent à croire que le groupe lyonnais actuel n'a pas besoin d'être retouché. Et si l'Olympique Lyonnais doit encore se renforcer, le technicien brésilien du club rhodanien préfère laisser ce sujet aux dirigeants de l'OL.

Poliment, Sylvinho a renvoyé la question aux décideurs lyonnais. « Moi, je ne pense pas au mercato, je sais qu’il n’est pas terminé, et bien sûr tant que ce mercato n’est pas fini chacun peut faire des spéculations. Je suis content de mon effectif, de mes joueurs, des progrès de ces joueurs au fil de la préparation. Cette question du mercato, cela relève plus président Aulas, de Juninho et de Florian Maurice », a fait savoir le coach brésilien, qui préfère se focaliser sur la vie de son groupe avant de penser à un éventuel joueur supplémentaire d'ici le 2 septembre. Il se pourrait donc bien que le mercato de l'Olympique Lyonnais soit d'ores et déjà bouclé dans le sens des renforts.