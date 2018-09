OL : Un coup de théâtre en défense après la trêve ?

Dans : OL, Ligue 1.

Deux semaines sans match, c’est long pour l’Olympique Lyonnais, surtout quand on sort d’une grosse déconvenue à domicile face à Nice avant la trêve internationale (0-1).

Si l’animation offensive a été pointée du doigt après ce revers à domicile contre les Aiglons, la défense pourrait aussi subir un changement de taille à un poste très incertain depuis le début de la saison. En effet, Bruno Genesio avait commencé l’exercice avec Léo Dubois en arrière droit, avant de poursuivre avec un Rafael toujours à 200 % mais parfois imprécis. Et selon Le Progrès, l’entraineur lyonnais qui a suivi de près les matchs internationaux de ses joueurs, pourrait être tenté de redistribuer les cartes.

Au point de titulariser, ce samedi à Caen, un Kenny Tete qui s’est mis en valeur lors des matchs des Pays-Bas, avec deux prestations complètes, et notamment une passe décisive face aux Bleus au Stade de France ? Profitant de son séjour à domicile, l’ancien de l’Ajax Amsterdam avait confié son mal-être et son incompréhension devant la décision de Bruno Genesio de ne pas lui laisser sa chance cette saison. Toujours travailleur et sérieux aux entrainements, Tete pourrait bien avoir une opportunité à ne pas manquer en cas de titularisation à D’Ornano.