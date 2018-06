OL : Un coup de pression pour accélérer la vente de Nabil Fekir ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Laissé au repos par Didier Deschamps vendredi soir lors du match France-Italie, Nabil Fekir est cependant toujours au coeur des préoccupations de la presse anglaise ce samedi. Et même si on évoque depuis quelques jours une offre possible du Bayern Munich pour le capitaine de l'Olympique Lyonnais, le Daily Express est lui toujours persuadé que Nabil Fekir veut signer à Liverpool. Le tabloïd affirme que le joueur de l'OL a clairement fait savoir à Jean-Michel Aulas qu'il souhaitait signer chez les Reds et si possible le plus vite possible, le Daily Express précisant que Liverpool voulait de son côté sceller un accord avec Lyon sous 10 jours, histoire que tout soit réglé avant le début du Mondial.

Cependant, si Jurgen Klopp et le joueur sont, à priori, pressés d'en finir, cela ne semble pas être le cas du président de l'OL. Jean-Michel Aulas aurait en effet indiqué à son homologue anglais qu'il avait bien l'intention de prendre son temps concernant une éventuelle vente de Nabil Fekir, notamment afin de profiter de la concurrence et d'une éventuelle augmentation de la valeur de son joueur lors du Mondial en Russie. Interrogé en marge de la préparation des Bleus pour la Coupe du monde, Nabil Fekir a, lui, reconnu que son avenir n'était pas encore scellé. L'imminence d'un accord de transfert n'est donc pas si évident que les médias anglais l'affirment.