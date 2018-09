OL : Un consultant voit Lyon prendre une rouste XXL à City

Dans : OL, Ligue des Champions, Premier League.

Interrogé sur la prochaine rencontre de Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et Manchester City, Ali Benarbia n'a pas fait dans le détail.

Avant son entrée en lice dans la coupe aux grandes oreilles, le club rhodanien voulait se rassurer et retrouver une certaine confiance, perdue lors de la défaite au Groupama Stadium face à Nice à la fin du mois d'août (0-1). Mais samedi, à Caen, l'OL a fait tout le contraire, puisque la formation de Bruno Genesio s'est enfoncée encore un peu plus dans le doute en ne ramenant qu'un seul point (2-2), dans un match à leur portée, sachant que Fekir avait ouvert la marque et que l'OL a joué une grande partie de la deuxième période à 10 contre 11, puis à 9 contre 11, avec les expulsions de Djiku et de Sankoh. Sans le résultat escompté au final, Lyon vient donc de réaliser trois faux pas en un mois de Ligue 1, ce qui le place à huit unités du PSG. Pas de quoi rassurer Ali Benarbia avant le choc face à Man City en C1.

« Man City-OL ? Ce match va être une boucherie, une vraie boucherie. Si vous voulez voir des buts, regardez ce match ! Aie, j'ai mal pour l'OL. Cet OL n'est pas rassurant. Quand on regarde le match à Caen, l'équipe est trop déséquilibrée. Ninga a deux fois l'occasion de marquer un troisième but alors que Lyon était en supériorité numérique... Ce n'est pas normal », a lancé, sur RMC, l'ancien milieu offensif de City (2001-2003), qui estime donc que le Lyon de Jean-Michel Aulas a complètement perdu son lustre d'antan avant d'effectuer son retour en Ligue des Champions. Ce qui pourrait se payer cash dès mercredi à Manchester...