OL : Un coaching made in L1, Lyon avait besoin de ça

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais version Rudi Garcia a remporté sa première victoire, à domicile face au FC Metz (2-0).

Une victoire précieuse pour les Gones, qui n’avaient plus empoché les trois points en championnat depuis la seconde journée. En attendant de voir si le renouveau de l’OL se confirmera sous la houlette de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, les premières comparaisons avec son prédécesseur Sylvinho fleurissent. Chez les observateurs, mais également chez les joueurs. Pour Lucas Tousart, le management à la française de Rudi Garcia convient mieux aux Lyonnais.

« On sent qu’il y a de la différence avec Sylvinho, qui avait une culture étrangère, brésilienne. Le coach (Rudi) Garcia a déjà fait ses preuves en France et à l’étranger. Il sait gérer un vestiaire et cela se ressent au niveau de son management. Après, le fonctionnement est resté le même car le staff est presque identique. Mais ça change forcément. C’est un coaching plus français, plus « made in Ligue 1 » et cela a produit un déclic qui nous a fait du bien, je pense » a commenté l’ancien milieu de terrain de Valenciennes, systématiquement titularisé par Rudi Garcia depuis la venue de l’ancien Lillois dans le Rhône.