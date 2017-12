OL : Un clash pour le Barça, Fekir refuse d’en arriver là

Dans : OL, Liga, Mercato.

Très en vue cette saison à Lyon, Nabil Fekir a attiré l’attention de grands clubs européens.

Que les supporters lyonnais se rassurent, un départ cet hiver n’est pas d’actualité. D’autant que le milieu offensif estime que le club rhodanien est à la hauteur de ses ambitions. « Je pense. J’ai envie de jouer la Coupe d’Europe chaque année. Même si ce n’est pas la Ligue des Champions cette année, la Ligue Europa est quand même une grande compétition européenne, a confié l’international français à beIN SPORTS. Lyon m’a tout donné, aujourd’hui c’est à moi de rendre tout ça. »

Les pieds sur terre, Fekir ne s’empêche pas pour autant de rêver lorsqu’on lui parle de l’intérêt du FC Barcelone. « Ça fait plaisir. Quand on entend que le Barça s’intéresse à soi, ça fait rêver, c’est normal, a reconnu le Gone. Le Barça est un très grand club, comme Lyon. Mais pour l’instant, je suis Lyonnais, j’essaie de faire ma saison à fond et je ne pense pas à ça pour l’instant. On ne sait pas ce qui peut se passer dans le football mais je suis à Lyon et je prends du plaisir. »

Aulas est « quelqu’un d'exceptionnel »

De toute façon, le capitaine de l’OL, sous contrat jusqu’en 2020, aurait besoin de l’accord de la direction pour partir l’été prochain. Et rien ne dit qu’un bon de sortie lui sera accordé. Mais peu importe la décision de Jean-Michel Aulas, Fekir n’imagine pas un bras de fer avec son supérieur. « Non, en tout cas je n’espère pas. Le président est quelqu’un d’exceptionnel, on a de bonnes relations », a souligné le Lyonnais, qui préfère ne pas s’enflammer sachant que Barça ne s’est pas manifesté.