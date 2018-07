OL : Un carton en Ligue des Champions, ce joueur y pense

Dans : OL, Ligue des Champions.

De retour en Ligue des Champions après un an d’absence, l’Olympique Lyonnais sait d’ores et déjà qu’il sera dans le chapeau 3 lors du tirage au sort, et devra donc faire de grandes performances pour être au rendez-vous des 1/8e de finale. Un objectif qui n’a plus été atteint depuis 2012, et la triste élimination face à l’APOEL Nicosie. Néanmoins, tout ceci semble forcément bien loin pour Ferland Mendy, arrivé l’été dernier à Lyon et qui a envie de croquer à pleines dents cette aventure en Ligue des Champions. C’est ce que le latéral gauche a confié en marge de sa prolongation de contrat à l’OL.

« Je suis très heureux de prolonger d'un an avec le club. J’espère être bon cette année. Je vais tout donner pour l’OL et ses supporters. J’espère qu’on ira loin en Ligue des Champions et qu’on fera une bonne saison en Ligue 1. Je veux jouer le plus de matches possibles. Concernant l’équipe de France, on en reparlera plus tard (rires) », a même expliqué l’ancien havrais qui sait bien que Didier Deschamps regarde attentivement les matchs de Ligue des Champions pour faire son groupe, et un peu moins les rencontres de Ligue 1.