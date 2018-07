OL : Un bon plan en défense venu d'Allemagne proposé au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Les dirigeants lyonnais ont certainement des idées en tête, mais les supporters s’inquiètent tout de même devant l’absence de recrues à des postes ciblés cet été.

La perspective de plus en plus probable de conserver Nabil Fékir pourrait éviter bien des turpitudes à la cellule de recrutement, mais au moins une arrivée en défense est nécessaire. Et c’est pourquoi l’OL devrait se pencher sur Thilo Kehrer, affirme France Football. Le magazine spécialisé estime que le jeune défenseur central allemand est la bonne pioche à réaliser cet été, même si le FC Barcelone, la Juventus et le FC Valence l’ont placé dans leur viseur.

Mais l’international allemand U21 possède un avantage non négligeable : il arrive à un an de la fin de son contrat avec Schalke 04, et n’a toujours pas prolongé, explique Bild. Son profil a donc de quoi intéresser les clubs désireux de recruter un joueur déjà performant en Bundesliga puisqu’il y a débuté à 19 ans, en février 2015, et prometteur pour l’avenir. Néanmoins, le club de la Ruhr ne bradera pas son jeune défenseur, et en réclamerait tout de même 25 ME. Un coup à tenter pour l’OL cet été ?