OL : Un Barça à la tactique déroutante face à Lyon ?

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C’est un scénario assez classique pour le FC Barcelone de ces dernières années. Après un nul à l’extérieur, le club catalan déroule en général au Camp Nou lors du match match retour, afin d’assurer sa qualification pour le tour suivant. Le jeu des champions d’Espagne à domicile est généralement très difficile à contrer pour les équipes visiteuses. Mais avec une génération vieillissante, le FC Barcelone a aussi changé sa façon d’évoluer. Fini le pressing à outrance à chaque perte de balle, et le tiki-taka à l’extrême de l’époque Xavi-Iniesta. Désormais, la formation d’Antonio Valverde sait aussi faire le dos rond et même parfois abandonner le ballon pour mieux surgir. Et ça, c’est une nouveauté qui peut surprendre un adversaire qui se prépare à beaucoup subir et avoir des espaces dans le dos de la défense, comme l’OL la semaine prochaine.

« Ce n’est plus le Barça tel qu’on le connaissait qui jouait en une ou deux touches de balle. Ils sont maintenant capables de se muer en équipe plus défensive en étant plus contraignant pour l’adversaire. L’équipe est moins séduisante mais elle est très réaliste et fait très mal, surtout avec Luis Suarez et Lionel Messi. Cette équipe du Barça a vraiment plusieurs facettes comparé à avant où on savait ce qui allait se passer. C’est très difficile de les cerner et ce sera dur pour l’OL de savoir comment aborder ce match », a ainsi Guillaume Gache, journaliste sur OL TV et très méfiant sur la tactique employée par le Barça pour arriver à ses fins en Ligue des Champions.