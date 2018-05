OL : Un attaquant français de Liga visé, et ce n’est pas Benzema

Dans : OL, Mercato, Liga.

Après avoir réalisé une énorme bonne pioche du côté de la réserve du Real Madrid, l’Olympique Lyonnais regarde encore et toujours vers l’Espagne.

En effet, Mariano Diaz a réalisé une saison convaincante pour sa première au plus haut niveau, et ce même si les dernières semaines, entre pépins physiques et mise au second plan en raison du réveil de Memphis dans l’axe, ont été plus délicates. Néanmoins, celui qui rêve d’être prochainement international espagnol est tenté par un retour au Real Madrid, où il a été cité parmi les joueurs qui intéressent Zinedine Zidane. Le Naples de Carlo Ancelotti le courtise également, ce qui pourrait donc provoquer quelques belles offres pour celui qui a marqué 18 buts en Ligue 1, et n’a jamais caché que l’OL devait lui servir de tremplin pour aller chercher le plus haut niveau européen.

Et en cas de départ de Mariano Diaz, Lyon pourrait donc recruter français, mais en Espagne. Non, il ne s’agit pas de Karim Benzema, ancien lyonnais qui espère bien rester au Real Madrid, mais plutôt de son voisin Kevin Gameiro. Lassé par son statut de remplaçant à Séville, l’ancien joueur du PSG connaît le même sort cette saison à l’Atlético Madrid, et pourrait se voir proposer une place de titulaire à l’OL, selon Manu Lonjon, journaliste mercato pour Yahoo Sport. Son nom a en tout cas été proposé aux dirigeants lyonnais, qui ne devraient activer cette piste qu’en cas de départ de Mariano Diaz. A 31 ans, l’international français a tout de même le profil de joueur expérimenté et de buteur régulier qui pourrait avoir son importance à l’heure où l’OL ne veut pas rater son retour en Ligue des Champions.