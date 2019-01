OL : Un arbitrage anti-OL en France ? Fin de la polémique

Dans : OL, Ligue 1.

« Sur les deux derniers matchs, sans être parano ni faire le calimero, on a quand même plein de choses à dire ». Avant le déplacement de l’Olympique Lyonnais à Toulouse ce mercredi soir, Bruno Genesio pestait contre l’arbitrage dont son équipe a été victime lors des matchs face à Strasbourg et Reims. En effet, le coach rhodanien estime que plusieurs décisions ont pénalisé à tort sa formation en ce début d’année 2019. Néanmoins, il serait assez ubuesque de tomber dans une paranoïa « arbitrage anti-OL » selon Le Progrès, qui rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, penalty rimait avec Lacazette en Ligue 1.

« On touche ici un problème extraordinairement sensible et l’air du temps, manichéen et complotiste, n’arrange rien. On ne prête qu’aux riches, c’est aussi dans l’air du temps, et le dicton nous renvoie à une époque pas si lointaine où Lacazette et penalty étaient devenus des synonymes. À moins de nous apporter les preuves tangibles d’une corruption, les arbitres jugent en leur âme et conscience, et l’OL possède avec Depay, Traoré, et Fekir des joueurs qui appellent à commettre des fautes. Comme souvent, la vérité est moins excitante et se pencher sur ce que nous dit le VAR se révèle plus intéressant. Aide à l’arbitrage par définition, il devient un instrument qui permet aux arbitres de ne pas se déjuger. On le constate non seulement avec l’OL, mais aussi avec Nantes qui aurait dû bénéficier d’un penalty dimanche en seconde période » explique le quotidien régional, qui refuse de participer à cette campagne de communication de Lyon, visant à critiquer publiquement l’arbitrage en ce début d’année civile.