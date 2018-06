OL : Un ancien de L1 pour 7,5 ME, Lyon est dans le coup

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Menacé par plusieurs clubs européens pour ses milieux de terrain Houssem Aouar, Tanguy Ndombélé et Lucas Tousart, l’Olympique Lyonnais rêve de conserver cette jeunesse triomphante cet été.

Ce ne sera pas forcément évident et le club rhodanien doit bien se préparer à toute éventualité en lorgnant sur d’éventuelles recrues à ce poste. Une piste bien connue en Ligue 1 a refait surface ce vendredi. La BBC fait ainsi état de l’intérêt de Lyon pour Didier Ndong, ancien rugueux milieu de terrain de Lorient parti pour Sunderland en 2016 et prêté à Watford la saison passée. Le Gabonais de 23 ans entend bien quitter les Black Cats, qui sont descendus en D3 cette saison.

Le club ne s’y opposera pas, et attend désormais une bonne offre. Le propriétaire de Sunderland a annoncé avoir reçu une première offre de 3 ME, mais espère vendre Ndong pour 7,5 ME. Il faut dire qu’outre Lyon, des clubs italiens ainsi que Galatasaray et Cardiff sont sur le coup pour cette recrue qui n’a en tout cas aucune intention de jouer en D3 anglaise la saison prochaine. Pour mémoire, le milieu de terrain avait quitté Lorient pour la somme de 15 ME, ce qui en faisait alors la recrue la plus chère de l’histoire du club anglais. Deux ans plus tard, son prix a diminué de moitié, et Lyon pourrait donc bien en profiter.