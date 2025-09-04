OL ‍: Tyler Morton veut encore voir l'OM pleurer

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

La victoire de l'Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille a donné des ailes à tout un écosystème. Tyler Morton a un message pour les féminines lyonnaises qui s'apprêtent, elles aussi, à affronter les Phocéennes.

L'Olympique Lyonnais connait un début de saison pour le moins inattendu. Après avoir passé un été très mouvementé suite aux dangereuses audiences devant la DNCG, le club rhodanien est finalement bien en place dans le championnat de France. Les hommes de Paulo Fonseca sont, au moment de la trêve internationale, les seuls à avoir remporté leurs trois premières rencontres en trois journées avec le Paris Saint-Germain. En clôture de la troisième semaine depuis le retour de la Ligue 1, l'OL s'est même payé le luxe de s'offrir un Olympique de Marseille largement plus fort sur le papier au regard des investissements importants réalisés par les dirigeants phocéens. Une victoire 1-0 qui doit servir d'exemple pour les féminines.

Tyler Morton espère une victoire d'OL Lyonnes face à l'OM

Après nous, c’est au tour d’@ol__lyonnes de recevoir Marseille, ce dimanche à 17h30 au @GroupamaStadium, pour la première journée d’@ArkemaPL ! 💪



🎫 Venez pousser les Lyonnes vers la victoire comme nos Gones 👉 https://t.co/LHDo1g0h3Y pic.twitter.com/Z3yT2a8Llk — Olympique Lyonnais (@OL) September 4, 2025

Ce dimanche 7 septembre à 17h30, le club d'OL Lyonnes affronte l'OM féminin pour lancer la nouvelle saison d'Arkema Première Ligue. Sur ses réseaux sociaux, l'OL a publié une vidéo dans laquelle Tyler Morton adresse un message de soutien aux féminines. Pour le milieu de terrain britannique, il faut absolument que les Lyonnes mangent l'OM comme ils l'ont fait auparavant. « Salut tout le monde, c'est Tyler Morton. Après nous, c'est au tour d'OL Lyonnes de recevoir Marseille au Groupama Stadium. Allez l'OL Lyonnes ! », a déclaré avec le sourire l'ancien joueur de Liverpool arrivé cet été.

Lyon a l'occasion de faire coup double en s'offrant l'Olympico via la section masculine et celle féminine. Malgré tout, l'écart de niveau entre les deux clubs est beaucoup plus important chez les femmes, ce qui donne logiquement un sérieux avantage à l'équipe lyonnaise.