OL : Troisième ? Lyon peut aller beaucoup plus haut, Genesio y croit

Dans : OL, Ligue 1.

Présent à Kiev ce jeudi afin d’assister à la finale de la Ligue des Champions féminine, Bruno Genesio a l’esprit corporate.

Il en a été récompensé avec la confirmation de son maintien au poste d’entraineur pour la saison prochaine, la dernière de son contrat. Interrogé sur cette décision venue de Jean-Michel Aulas, le technicien lyonnais a forcément apprécié la marque de soutien. Mais après une saison en demi-teinte qui s’est tout de même bien terminée avec ce sprint final pour aller chercher le podium, Genesio s’est très rapidement tourné vers le prochain exercice. Pour le coach rhodanien, son équipe peut encore clairement s’améliorer étant donnée sa jeunesse.

« Je suis très content et très fier de continuer à diriger ce groupe dans lequel je crois énormément. Il y a du potentiel et une marge de progression encore très importante », a livré le pur lyonnais sur le site officiel de l’OL. Une progression qui sera certainement espérée, tant Bruno Genesio est attendu au tournant par une frange de supporters qui ne le soutient clairement plus, et sera attentif au début de saison lyonnais la saison prochaine.