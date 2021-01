OL : Trois mois et puis s'en va, Benlarmi ciblé en L1

Dans : OL.

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée estivale à l’Olympique Lyonnais, Djamel Benlamri a quelques touches avec des clubs de L1 en cette fin de mercato hivernal.

Alors que le club rhodanien est pleinement installé dans la course au titre de champion de France, Rudi Garcia utilise un nombre assez restreint de joueurs, surtout en défense centrale. Derrière l'indéboulonnable duo Marcelo - Denayer, les remplaçants n’ont que des miettes. Si le jeune Sinaly Diomandé s’en sort plutôt bien, avec 12 matchs de L1 au compteur cette saison et une récente prolongation de contrat comme récompense, Djamel Benlamri, lui, n’a pas même encore joué une heure sous le maillot des Gones.

Arrivé libre en provenance de l’Arabie Saoudite en octobre dernier, pour compenser les départs de Joachim Andersen, Mapou Yanga-Mbiwa ou Fernando Marçal, l'international algérien n’a disputé que trois bouts de matchs depuis le début de cet exercice 2020-2021. Un bilan bien maigre pour le joueur de 31 ans. C’est donc pour cette raison que son avenir à Lyon est remis en question. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Benlamri a effectivement des portes de sortie pendant ce mercato. Selon les informations de Foot Mercato, deux clubs de L1 suivent le Fennec de près, à savoir le FC Lorient et l’OGC Nice. Malgré ces deux challenges, Benlamri devrait toutefois finir la saison à l’OL, surtout qu’il pourrait gagner un peu plus de temps de jeu à partir du mois de février, avec l’arrivée des matchs de Coupe de France, en plus de la Ligue 1.