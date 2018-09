OL : Trois jours après, Guardiola revient sur la punition lyonnaise

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Premier League.

Présent dans les tribunes de l’Etihad Stadium pour suivre la rencontre des siens face à Lyon, Pep Guardiola n’a bien évidemment pas été satisfait par la prestation d’ensemble de son équipe. Impitoyable en championnat, Manchester City a balbutié son football et s’est heurté à une formation lyonnaise impeccable dans tous les compartiments du jeu. Avant le match de ce samedi face à Cardiff, l’entraineur espagnol est forcément revenu sur cette déconvenue, et il a le mérite de ne pas vouloir se trouver des excuses.

« Je ne pense pas que la fatigue physique soit une excuse de mon point de vue. Je pense que c’est sur l’aspect mental que cela se joue sur un terrain, ce que vous faites ou ce que vous voulez faire quand vous avez le ballon, et quand vous n’avez pas le ballon, comment vous êtes concernés sur les coups de pied arrêtés défensifs. Certains de mes joueurs sont encore jeunes, et je les entraine chaque jour pour qu’ils ne répètent pas les mêmes erreurs. Nous n’avons pas beaucoup le droit à l’erreur en Ligue des Champions, encore une et nous pouvons sortir. Après, je ne demande pas à mes joueurs de s’excuser. Ils ont couru, ils se sont battus, ils ont essayé de revenir mais l’adversaire nous a punis sur nos fautes », a souligné Pep Guardiola, qui pourra toutefois difficilement avancer le manque d’expérience de ses troupes lors de ce match, quand on constate que City s'est fait dominer par une équipe lyonnaise qui est l'une des plus jeunes d'Europe.