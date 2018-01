OL : Trois joueurs sur Neymar, Lyon pense pouvoir faire tomber le PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Quelques jours avant le choc entre l'Olympique Lyonnais et le PSG, Bruno Genesio a dévoilé en partie le plan de son équipe pour battre son rival parisien.

Au match aller en septembre dernier, le club rhodanien avait bousculé Paris au Parc des Princes pendant 75 minutes, avant de craquer en fin de rencontre à cause de deux buts contre son camp de Marcelo et de Morel (0-2). Cette défaite encourageante, tant les Gones avaient réalisé une belle performance collective, avait en quelque sorte lancé la saison de la troupe de Bruno Genesio. Mais dimanche, la donne sera différente. Puisque le PSG se déplacera sur la pelouse de son dauphin, situé à 11 unités, avec l'intention de tuer la Ligue 1 avant de se concentrer sur son huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real. Sauf que Lyon ne compte pas se laisser faire, comme le confirme Bruno Genesio...

« Il faudra être excellent comme on l’a été contre Guingamp et même un ton au-dessus puisque c'est le PSG. Même si on veut presser et avoir la maîtrise, ils ont une telle qualité technique, qu’ils sont capables de sortir de situation de pressing. Alors il faut qu’on soit capable de jouer notre jeu un peu à l’image de ce qu’on a fait au match aller. Il faut leur poser des problèmes dès qu’on aura le ballon. Paris est intouchable sur la durée du championnat. Mais sur un match, il y a la possibilité de les bousculer. Ce n’est pas facile. Il faut faire le match parfait comme on l’avait fait il y a deux ans. C'était leur première défaite. On avait été à 200 % et Paris avait été un peu moins bien. On va jouer notre jeu à fond, avec nos qualités, pour les inquiéter. Un plan anti-Neymar ? C’est difficile, il n’y a pas que lui. La réponse est surtout collective avec beaucoup de prises à deux, voire à trois. On est prêts à faire beaucoup de courses et d’efforts quand on n’aura pas le ballon pour leur poser des problèmes », a lancé, sur RMC, l'entraîneur de l'OL, qui croit donc que son équipe est capable de réaliser l'exploit de faire chuter le PSG pour la deuxième fois en championnat cette saison, après le revers parisien à Strasbourg en décembre.