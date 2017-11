OL : Traoré c'est le Waddle de l'OL annonce Lacombe !

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Après des débuts timides à l'Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré est clairement monté en température, ayant la confiance totale de Bruno Genesio lequel l'a titularisé lors des douze matches de Ligue 1 joués par l'OL. Et avec deux buts lors de ses trois dernières sorties (contre Troyes et à Saint-Etienne), l'attaquant burkinabé de l'Olympique Lyonnais confirme que les recruteurs rhodaniens n'ont pas fait des efforts pour rien afin de le faire venir de Chelsea.

Connaisseur du football, Bernard Lacombe ne cache pas qu'il est emballé par Bertrand Traoré. Et le bras droit de Jean-Michel Aulas se lance même dans une comparaison très flatteuse. « Bertrand a de grandes qualités, dans le jeu. Il brille pour sa vitesse, son endurance, mais il doit faire mieux. C’est l’un des garçons avec qui nous sommes les plus exigeants, parce que son talent est là (...) Contre Everton, il avait débloqué le score contre Everton en position d’avant-centre, montrant son émotion alors qu’il avait eu un deuil dans sa famille. Ce but lui a fait du bien. Il a marqué aussi à Geoffroy-Guichard après avoir fait beaucoup d’efforts dans le replacement. C’est bien car il donne l’impression de somnoler, alors qu’il peut être plus endurant encore. Je vois en lui un Chris Wadddle de l’époque. Il est sur son faux-pied, à droite. Mais il est à l’aise avant-centre et peut aussi jouer à gauche sans problème. Il est timide, mais très malin », explique, dans Le Progrès, Bernard Lacombe, déjà fan de Bertrand Traoré.