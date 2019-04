OL : Trahir l'ASSE pour Lyon et Blanc, il ne fera pas cette erreur !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Mais qui sera donc le futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais ? A cinq journées de la fin du championnat, le flou est encore total sur l’identité du successeur de Bruno Genesio. Visiblement, ce ne sera pas Patrick Vieira, le coach niçois ayant répété dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club qu’il allait poursuivre sa mission à Nice. Laurent Blanc, dont le nom revient avec insistance, apparaît désormais comme la piste la plus plausible. Mais l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain devra très certainement faire sans son bras droit de toujours Jean-Louis Gasset, lequel est le n°1 chez l’ennemi de l’OL, à savoir Saint-Etienne.

Pour Didier Bigard, ancien journaliste au Progrès et désormais chroniqueur pour But Football Club, il est absolument impossible d’imaginer un retour de Jean-Louis Gasset auprès de Laurent Blanc. D’autant plus si c’est pour rallier la capitale des Gaules. « Le premier nom sorti pour succéder à Genesio est celui de Laurent Blanc. Qu’il ait porté le maillot vert ne gênera personne, ni d’un côté, ni de l’autre, parce qu’il n’est pas vraiment marqué d’une couleur, sinon le bleu de l’équipe de France et qu’il a fait briller tant de maillots prestigieux. L’écho revenu de l’ex-coach du PSG questionné par France-Football sur son futur était aussi net « Ce sera sans mon bras droit (Gasset), même plus, sans mon double » avait-il confié. Les cartes seraient-elles rebattues si Blanc prenait la suite de Genesio ? Personne ne veut y croire dans le Forez. Il est devenu un Vert, un vrai, un gars de Sainté » explique le journaliste, pour qui Jean-Louis Gasset ne se rendra jamais coupable de la trahison ultime. A savoir de rejoindre les rangs de l’OL, avec ou sans Laurent Blanc.