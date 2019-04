OL : Tout va bien à Lyon, il détruit l'idée d'un clash dans le vestiaire

Dans : OL, Ligue 1.

Ces derniers jours, l’Olympique Lyonnais est plus ou moins en crise, que ce soit en externe au niveau des résultats ou en interne avec Bruno Genesio.

Jusqu’à maintenant, le mois d’avril ne réussit pas au club rhodanien. Éliminé en demi-finale de Coupe de France contre Rennes (2-3), puis défait face à Dijon en Ligue 1 (1-3) dans un Groupama Stadium frondeur, l’OL a perdu le sourire. Malgré ces mauvais résultats et le flou qui entoure l’avenir de Bruno Genesio, le groupe lyonnais veut finir la saison en beauté avec un seul et unique objectif : la deuxième place du championnat de France. Une volonté confirmée par Pape Cheikh Diop.

« L’ambiance dans le vestiaire ? Le groupe se porte bien. On est plus soudés, on se parle beaucoup plus car on sait que l'on traverse des moments difficiles. On se soutient et on est tous ensemble pour bien terminer la saison et aller chercher cette 2e place. Un problème au niveau psychologique ? Je ne sais pas… Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ces mauvais résultats. Sur le dernier match, on n'a pas eu de chance. Mais je sens que le groupe vit bien et qu'on va atteindre notre objectif. L'incertitude autour de Genesio ? On ne parle pas de cela entre nous. On est focalisé sur le match qui vient et sur chaque entraînement. On ne parle de rien d'autre qui pourrait nous détourner de nos objectifs. On est fixés sur les matchs qu'ils restent », avoue, sur OL TV, le milieu espagnol, qui sait que les Gones doivent repartir de l’avant à Nantes vendredi, pour mettre la pression sur Lille, alors que le club nordiste affrontera le PSG dimanche.