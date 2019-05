OL : Tout sauf l'ASSE, Aulas prévient Lyon

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais jouera sa dernière carte pour éventuellement espérer finir à la deuxième place de Ligue 1 et avoir le ticket automatique pour la Ligue des champions qui va avec. Mais, se confiant dans la Voix du Nord, Jean-Michel Aulas avoue qu'il ne croit plus trop l'OL capable de passer devant Lille. Cependant, le président de Lyon a un autre moyen de motiver ses troupes, car c'est une équipe de l'AS Saint-Etienne déchaînée qui est lancée aux trousses de l'Olympique Lyonnais. Et voir les Verts passer devant l'OL, c'est juste impossible pour JMA.

« Lille est quasiment assuré de terminer deuxième grâce à sa formidable saison. Quand vous êtes à six points du deuxième qui fait une année exceptionnelle, il faut être lucide. Lille a 99% de chances de finir deuxième. C’est un des tournants. Mais il est surtout essentiel pour la lutte pour la troisième place. On n’a que 3 points d’avance sur Saint-Étienne, donc on a besoin d’une victoire contre Lille pour solidifier notre place sur le podium. Cette expérience doit d’abord nous servir à rester sur le podium », prévient Jean-Michel Aulas, qui n'a pas l'intention de voir le rival éternel de l'OL lui passer devant au dernier moment et le priver d'un éventuel billet pour la C1.