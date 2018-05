OL : Tout casser chez Aulas coûtera 0,3ME à l'OM !

Dans : OL, OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Le désormais célèbre hymne « On va tout casser chez toi Jean-Michel Aulas » avait rythmé l'avant-finale de l'Europa League pour les supporters de l'Olympique de Marseille, même si au final l'OM a pris cher contre l'Atlético Madrid. Mais certains fans phocéens installés dans les tribunes du Groupama Stadium ont pris au premier degré cette chanson, et l'Olympique Lyonnais a constaté de nombreux dégâts suite à cette finale européenne. Et du côté de l'UEFA, qui organisait et louait le stade, on va faire payer à l'OM l'addition transmise par le club de Jean-Michel Aulas.

Selon Radio-Scoop, c'est près de 300.000 euros qui seront retirés par l'instance européenne du football du montant total que l'Olympique de Marseille doit empocher après son beau parcours européens. Dans l'absolu, cela peut semble relativement léger compte tenu des 3,5ME minimum que reçoit le finaliste de l'Europa League, l'OM touchant beaucoup plus que cela grâce à différents bonus, mais forcément si on ajoute aux 800.000 euros réglés cette saison à cause de différentes amendes liées aux supporters, Jacques-Henri Eyraud pourrait commencer à sérieusement s'agacer. Et c'est d'ailleurs le cas, le patron de l'Olympique de Marseille ayant déjà fait savoir que le club avait mieux à faire de son argent.