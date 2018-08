OL : Tousart veut rassurer les supporters

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais s'est incliné samedi en amical face à l'Inter, ce qui n'a rien de scandaleux, la formation italienne n'étant pas la première venue. Et à l'heure d'analyser la performance de l'OL, Lucas Tousart, qui n'est pas apparu toujours au sommet de son art lors de cette phase de préparation, a tenu à rassurer les supporters de Lyon. Car il le promet, la formation de Bruno Genesio sera au point au moment de débuter la vraie saison officielle dans une semaine.

« On a accompli une très bonne première période face à une équipe de l’Inter tactiquement au point. Après la pause, on a un peu sombré et encaissé ce but. On n’a pas eu les forces nécessaires pour revenir et c’est dommage de concéder une défaite. Mais, c’est encourageant pour la suite car on sait ce qui nous manque. On accomplit une préparation plutôt satisfaisante. On voit nos points forts et nos points faibles et on sait qu’on devra être plus régulier si on veut atteindre tous nos objectifs. On sera prêt dans une semaine », a confié, dans Le Progrès, Lucas Tousart, qui promet que l'OL sera déjà nettement mieux mardi pour l'ultime galop d'essai mardi contre Chelsea.