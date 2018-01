OL : Tousart valide la piste Terrier, Nabil Djellit aussi !

Dans : OL, OM, LOSC, Mercato.

Depuis quelques jours, Martin Terrier est l’un des joueurs de L1 qui fait l’actualité. Et pour cause, l’attaquant du LOSC est dans le viseur de Lyon et de Marseille.

Vraisemblablement, l’international espoir français a tranché en faveur du club rhodanien. Une information confirmée par Nabil Djellit, journaliste pour France Football qui annonce qu’un accord à hauteur de 12ME a quasiment été trouvé entre l’OL et le LOSC pour le transfert du joueur. Sans surprise, ce transfert ne sera effectif qu’en juin 2018 puisque Martin Terrier va terminer la saison au Racing.

Comment réagissent les joueurs de l’OL à cette information ? Grand copain de Martin Terrier pour évoluer à ses côtés en Equipe de France espoirs, Lucas Tousart se réjouit de cette potentielle arrivée, sans pour autant vendre la mèche. « Bien évidemment j’ai lu cette information et j’ai pu le contacter, mais je n’en sais pas plus que vous, ce qui se dit dans la presse c’est déjà pas mal (rires). C’est un très bon joueur, un très bon attaquant, il est décisif à chaque fois qu’il entre en cours de jeu. Il pourrait nous apporter ici à l’OL. Je l’aime bien, ce serait une bonne chose qu’il rejoigne Lyon » a confié le milieu défensif rhodanien. En attendant une officialisation imminente ?